"Moram da živim bar 107": Kameron Dijaz otkriva kako izgleda biti mama prvi put sa 47 godina

U decembru 2019. Kameron Dijaz i njen suprug Bendži Maden prvi put su postali roditelji.

S obzirom na to da ona ima 47 godina, ova vijest je postala viralna na internetu, a Kameron Dijaz je dala novu nadu ženama da ne odustaju od majčinstva.

Od rođenja djeteta je prošla jedna godina, pa je Kameron Dijaz odlučila da sa javnošću podijeli svoja iskustva i ispriča kako je to biti majka u kasnijim godinama.

Iako glumica nastoji da njeno roditeljstvo bude privatno, njen bliski krug prijatelja podijelio je da je par godinama pokušavao da dobije dijete prije nego što su napokon dobili ćerku Rediks.

U jednom od intervjua, Kameron Dijaz je priznala da je druženje sa ćerkom pravi raj. Kako je kazala, pokušava da uživa u svakom trenutku, jer "svaki dan postoje usponi i padovi, a ona više nije ista beba koja je bila juče".

Objašnjava da se takve stvari nikada nisu dogodile njoj i Bendžiju.

"Tako mi je drago što zapravo vidim kako raste, što sam dio toga i što joj pomažem da bude svoja, a to je jednostavno nevjerovatno", dodala je.

Kazala je kako je njen telefon prepun bebinih fotografija, kao i to da su sada dječje pesme prve na plej-listi.

Kameron Dijaz je navela i to da voli da pronađe ravnotežu u životu i da prihvata to da mnogi ljudi na drugi način postaju roditelji.

"Ljudi se vjenčaju i imaju porodicu u mladosti. Ja to nekako radim u drugoj polovini svog života. Sviđa mi se i to što mi je život napokon privatan, ali ipak postoji određeni pritisak čak i u kasnom majčinstvu", navela je.

Zatim se našalila: "Moram da živim otprilike 107 godina. Dakle, bez pritiska".

Uprkos tome, Kameron Dijaz je potpuno sigurna da je ovo najsrećniji period njenog života. Ni njena prethodna iskustva tokom putovanja i rada, kako je dodala, ne mogu da se porede sa ovom novom fazom, piše Brajt sajd (Bright Side).

"Imati porodicu kada si mlad, to je kao i sve ostalo kada si mlad, jednostavno to uradiš. Ali kada ste u mojim godinama i odlučite to da uradite, to je pravi izbor. Za to zaista moraš da se potrudiš", rekla je na kraju.