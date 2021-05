Korištenje ekrana osjetljivih na dodir kod mališana može izazvati problem sa spavanjem

Ako vaše dijete ima problema sa spavanjem, možda je to zbog upotrebe ekrana osjetljivih na dodir. Prema novoj studiji, što više vremena djeca provode koristeći uređaje osjetljive na dodir, to je veća vjerojatnost da će imati problema sa spavanjem.

Istraživači sa Birkbeck-a i King's College-a u Londonu ispitali su više od 700 roditelja o svakodnevnoj upotrebi touchscreen ekrana i načinu spavanja. Otkrili su da mališani koji su više vremena provodili koristeći zaslon osjetljiv na dodir manje spavaju noću, piše Parents.

Spavanja je važno za kognitivni razvoj, posebno tokom prvih nekoliko godina života. Ipak, 75 posto mališana (između 6 mjeseci i 3 godine) koristilo je zaslon osjetljiv na dodir svakodnevno, a za svaki dodatni sat upotrebe ekrana osjetljivog na dodir tokom dana, djeca su spavala gotovo 16 minuta manje svaki dan.

"Ovi rezultati ukazuju na to da su popularnost i pristupačnost touchscreena dovela do visokog nivoa upotrebe od strane djece, a to je povezano sa smanjenim spavanjem", objasnio je autor studije dr. Tim Smith.

Zanimljivo je da dr. Smith kaže da su ranije studije pokazale da je povećana aktivna upotreba ekrana osjetljivog na dodir - pomicanje, umjesto pasivnog gledanja videozapisa - zapravo povezana s ranijim postignućima u finim motoričkim prekretnicama kod beba.

"Prije nego što u potpunosti ograničimo upotrebu ekrana osjetljivog na dodir, što bi moglo imati potencijalnih koristi", objasnio je, da moramo detaljno razumjeti kako se koristi ova moderna tehnologija na način koji maksimizira koristi i minimizira sve negativne posljedice za malu djecu.

klix.ba