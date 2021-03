Kakvu igračku kupiti? Evo preporuke prema godinama djeteta

Elegantna igračka poznatog brenda ili jeftina šarena plastika - pitaju se roditelji kada kupuju igračke.

Ukoliko ste često u nedoumici da li vašem mališanu smijete da date igračku koju je dobio na poklon ili želite da mu kupite neku koja vam se baš dopada, ali ne znate da li je mali za nju, pročitajte koja odgovora kom uzrastu.

I što je još važnije, naučite zašto je dobro da u određenom dobu ima baš tu lutku, kako bi se pravilno razvijao.

Prve preporučene igračke su mekane lutke ili geometrijski oblici od platna koje beba može refleksno da uhvati šakom. Poželjno je da budu živih boja, jer to utiče na razvoj fine motorike.

Između četvrtog i šestog mjeseca razvija se percepcija, pa tada u funkciju dolaze viseće igračke i vrteške iznad kreveca.

U narednih šest mjeseci, kada se razvijaju fine motoričke sposobnosti, preporuka je da dijete ima proste slikovnice sa životinjama ili voćem.

Do druge godine mališanu je, za razvoj krupne, grublje motorike, potrebna gumena lopta, koju će šutirati ili gurati, ali i papiri u boji koje će gužvati, jer sada je važno da se vodi računa i o finoj motorici. Vrijeme je i za igre u pjesku, slikovnice sa više detalja, plastelin...

Od druge do treće godine djeca se raduju igračkama koje sviraju ili imaju točkiće, pa mogu da ih guraju.

Kada napuni četiri godine, pa sve do pete, preporuka je da dijete počne sa sastavlja slagalice do 12 dijelova, kao i da lista knjige sa prostim logičkim zadacima, igra se sa dječjim koferčićima sa doktorskim aparatima ili kuhinjskom opremom. Sve to je u službi razvoja intelektualnih sposobnosti.

Od pete godine do polaska u školu, idealno je da se dijete “prebaci” na vožnju bicikla i rolera, preskakanje vijače i sportove sa loptom.