Kako stvoriti dobru jutarnju rutinu za dijete?

Roditelji male djece vrlo dobro znaju koliko haotična znaju da budu jutra.



Dan započinjete sa beskrajnom borbom za prevlast, pri čemu vam se čini da vam ništa ne polazi za rukom. I dok vi pokušavate i sebe i dijete i kuću da dovedete u red prije odlaska na posao i ostavljanja njega u vrtiću, čini se da vaš mališan ima drugačije planove.

Ključ mirnog jutra ogleda se u pružanju prilike djeci da kratko vrijeme u toku jutra rade ono što vole. Kada to postane rutina, djeca će biti znatno voljnija da vam se pridruže u spremanju i izlasku iz kuće. Bilo da je to gledanje crtaća dok se oblače ili nešto drugo važno je da dijete zna da će se to što voli odigrati.

PRIPREMITE ŠTO JE MOGUĆE VIŠE STVARI PRETHODNE NOĆI

Ovaj prisutp će vam u velikoj mjeri jutro učiniti manje stresnim. Pripremite svoju i djetetovu odeću noć prije, kao i plan po pitanju doručka. Takođe spakujte stvari u djetetov ranac i sve vaše važne stvari za posao u torbu koju nosite.

RECITE DJETETU PRED SPAVANJE ŠTA GA UJUTRO OČEKUJE

Ako iz nekog razloga ranije ustajete jer imate dodatnih obaveza, naglasite to svom djetetu na vreme. Važno je da ono zna šta ga ujutro očekuje. Ako je moguće dodajte neku zanimljivu aktivnosti pri tom, kako bi dijete lakše prihvatilo promjenu.

POBRINITE SE DA SE DIJETE DOVOLJNO NASPAVA

Dijete koje je dovoljno spavalo manje će vam zadavati muke pri buđenju i spremanju za izlazak iz kuće. Predškolska djeca kao i sva ona mlađeg školskog uzrasta bi morala da idu na spavanje ranije, odnosno u periodu od 19-20h, kako bi se do 07-08 narednog jutra dovoljno naspavala.

PROBUDITE SE PRIJE SVOG DJETETA

Možda vam je i samima teško da se ujutro rasanite i ustanete iz kreveta ali ako ustanete prije svog djeteta bićete u velikoj prednosti. Ovo vrijeme možete da iskoristite da popijete kafu i pripremite doručak kako bi manje posla imali kada se dijete probudi.

PROBUDITE SVOJE DETE ZAGRLJAJIMA I POLJUPCIMA

Vojnički princip buđenja nikom ne prija a najmanje djeci. Zato odvojite nekoliko minuta za maženje i ljubljenje u krevetu, kako bi probuditi svoje dijete.