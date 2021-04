Dojenčad i spavanje: Kako uspostaviti red?

Vaša beba nikako ne može uspostaviti ritam spavanja, a isprekidani san sada je već dio vaše svakodnevice. Spava li dovoljno, kada treba ići na spavanje, koliko dugo bi trebala spavati - sve su to važna pitanja. No, ne zaboravite, svako dijete ima svoj vlastiti ritam i rituale.

Ništa vas ne može utješiti, sve o čemu razmišljate je dug, kvalitetan san? Evo nekoliko savjeta, koji bi trebali pomoći:

Ritam i navike

Tokom prvih sedmica života bebe spavaju od 16 do 20 sati na dan, i to u intervalima po tri do četiri sata između kojih ih treba nahraniti. Ne brinite ako se vaše dijete ne može uvrstiti u ove kalupe i ako ono ima svoj ritam i navike. Mislite da ritam ne postoji? Navike i ritam spavanja uravnotežit će se s razvojem biološkog sata vašeg djeteta.

U početku bebe ne razlikuju dan i noć i iz istog razloga spavanje noću uglavnom je neskladnog ritma. Tokom vremena sve više raspoznavaju dnevne rituale od noćnih i tako noću duže i mirnije spavaju.

Oko šestog mjeseca beba bi trebala spavati najmanje tri sata na dan i 11 sati tokom noći (upamtite, ne u komadu već u rascjepkanim periodima). Ako se vaše dijete još uvijek učestalo budi noću, tada ćete morati poduzeti neke mjere. Recimo, dojite li dijete povećajte broj dnevnih obroka, jer ćete mu tako osigurati dovoljnu količinu kalorija, što će umanjiti potrebu za noćnim obrocima.

Kako pomoći bebi da uspostavi ritam spavanja? Bebe su općenito dobri učenici, svaku naviku koju poželite, možete realizirati kroz nekoliko dana. Uspjeh će ovisiti o vašoj dosljednosti i upornosti.

Produžite san

Prije stavljanja bebe na spavanje evo nekoliko stvari koje morate učiniti želite li produžiti njen noćni san.

Dijete u krevet stavite budno, a ono će tako brzo naučiti kako je vrijeme za uspavljivanje. Budi li se noću gladno, podojite ga ili nahranite u lagano zamračenoj sobi i tiho vratite u krevet. Ovakvim ćete pristupom pomoći djetetu da razlikuje dan i noć. Uz to, možete djetetu uskratiti jedno spavanje tokom dana.

S godinu dana, tokom dana, djeca bi trebala spavati oko 2,5 sata. Nekim će mamama ovo zvučati premalo, jer njihova djeca u dobi od tri godine još uvijek toliko prospavaju kroz dan.

Jeste li pokušali dijete uspavati bez cucle? Iako uz nju beba lakše pada u san, cucla može biti jedan od razloga zbog kojih se često budi noću. Iako su mnogi roditelji slabi na plač svojeg djeteta, pokušajte ne skakati na prvi poziv.

Djeca se baš kao i odrasli znaju komešati i namještati u snu. Pričekajte nekoliko trenutaka, nakon što se namjesti, dijete će ponovno zaspati.

Jeste li razmišljali dijete staviti na spavanje u njegovu sobu? Majkama dojiljama to i nije toliko praktično. Ipak, djeca uglavnom ne spavaju mirno, a majke su osjetljive i na najmanji šum - spavanje u razdvojenim prostorijama može rezultirati s više sna i za vas i za dijete.

Ne trebate spavanje noću smatrati vrlo važnom zadaćom koja će vas učiniti super roditeljem. Razumijevanje djetetovog ritma i dovođenje u red, samo je jedan od roditeljskih zadataka za koje je potrebno vrijeme.