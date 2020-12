"Deda mraz ne postoji, zar ne?": Kako reagovati kada dijete postavi ovo pitanje

Kupujete božićne poklone, pečete kolače, kitite jelku, gledate božićne filmove u onim rijetkom trenucima mira, a potom kao iz vedra neba dijete izgovori rečenicu: „Deda mraz ne postoji, zar ne?“

Šta učiniti u toj situaciji kako bi prošla što brže i što bezbolnije?

1. PITAJTE DIJETE ZAŠTO TO MISLI

Pokušajte saznati da li je do te informacije došlo u vrtiću, školi, je li to rekao neko od starije braće i slično. Jedino ćete tako znati pozadinu čitave priče i u skladu s tim znati kako najbolje reagovati.

Postavljajte mu pitanja otvorenog tipa koja iziskuju više od pozitivnog ili negativnog odgovora te kao takva daju djetetu priliku da se izrazi.

2. DAJTE MU DO ZNANJA DA RAZUMIJETE NJEGOVE EMOCIJE

Saznanje da ne postoji nešto uz šta je dijete vezalo pozitivne emocije, radost, uzbuđenje i sreću može mu vrlo teško pasti. Zato mu treba dati vremena da procesuira nove emocije s kojima se srelo. Ako je to naprasno saznalo, jasno je da će biti tužno, razočarano, povrijeđeno, pa i ljuto. Pustite ga da to i izrazi, ali mu dajte i do znanja da ste vi tu ako ima pitanja.

Pitajte ga kako se osjeća. Nemojte mu nametati emocije za koje mislite da bi ih trebao imati, nego samo vodite razgovor, a ono neka vam odgovara. Dijete mora znati da je u vašem okruženju sigurno i da može izraziti svoje emocije, kakve god one bile.

Potrudite se da fokus bude na iskrenosti, povezanosti i saosjećanju. Jedino će tako razgovor završiti pozitivno za obje strane.

3. ISPRIČAJTE MU PRIČU O SVETOM NIKOLI

Deda mraz s debelim stomakom i crveno-bijelim krznenim odijelom možda ne postoji, no postojao je Sveti Nikola od kojeg je sve i poteklo, i upravo je to priča koju možete ispričati djetetu.

Sveti Nikola svoj je život posvetio onima koji nisu imali gotovo ništa te ih uvijek tokom decembra darivao sitnicama poput voća.

Smatra se da je on umro 343. godine, a s godinama se priča o njegovim djelima proširila čitavim svijetom. Kako ipak njegovo ime na holandskom glasi Sinter Klass, s vremenom je postao Santa Claus u engleskom govornom području, što se danas prevodi kao Deda mraz.

Djekicu kakvog danas poznajemo osmislila je kompanija Coca-Cola, prva u istoriji koja je stavila njegov lik u komercijalne svrhe. Prilagodili su ga hladnom vremenu, osmislili njegov kostim koji je postao prepoznatljiv širom svijeta te su svake godine nanovo osmišljavali božićne reklame za svoj proizvod s djedom u glavnoj ulozi.

4. IZMIJENITE BOŽIĆNU TRADICIJU

Situacija u kojoj dijete shvata da Deda mraz ne postoji ne mora nužno biti negativna za njega. Naprotiv, to može biti dobra prilika koju možete preokrenuti u započinjanje nove tradicije.

Ako je svake godine do sada dijete pisalo (ili crtalo) pismo Deda mrazu sada to možete zamijeniti pisanjem pisma dragom prijatelju ili prijateljici. Takođe možete zajedno praviti božićne čestitke koje ćete slati dragim osobama.

5. OBJASNITE MU SUŠTINU BOŽIĆA

Zavisno dobi djeteta, pojasnite mu šta je zapravo suština Božića. Naravno da su im pokloni važni i da ne mogu u potpunosti shvatiti hršćansku pozadinu čitave priče, ali mogu shvatiti zašto je važno da tokom praznika budemo dobri jedni prema drugima, zašto treba pomoći onome ko ima manje od nas, zašto je dobro pomoći životinjama koje nemaju svoj dom ili odnijeti suvišne igračke ili hranu onima koji to nemaju.

