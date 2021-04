Da li je djetetu potrebna duda?

Duda varalica je česta tema rasprave, nekima je ona spas, dok je drugima sasvim nepotrebna. Roditelj je taj koji treba procijeniti je li ona potrebna njegovom djetetu ili nije. Ona je utjeha djeci, a neki roditelji ne žele da se tješe cuclom, jer misle da će se teško moći riješiti.



Koriste je kada su uznemirena

Cucle su vijekovima u upotrebi i mnoge majke širom svijeta ih svakodnevno koriste bez ikakvih nuspojava. One tješe djecu kada plaču i to im jedina svrha, od tuda i sam naziv “duda varalica”. Neke žene ne mogu zamisliti da njihova beba nema cuclu, dok se druge strogo protive tome. Mnogi stručnjaci su, takođe, protiv upotrebe dude. Rasprave o dudi su česte, a čvrste argumente imaju i oni koji koriste i oni koji ne koriste i to je tema koja teško može donijeti pozitivan zaključak.

Djeca koja nemaju dudu tješe se mnogi roditelji s prvom bebom ne znaju na koji način mogu utješiti svoju bebu, pa im duda pomaže pri brzoj utjesi maženjem ili pak samo dojenjem. Mnoga djeca vole dudu i rado je koriste kada su uznemirena i ona ih zaista umiri. Jedan od glavnih nedostataka dude je infekcija uha. Često majke koje doje ne daju djeci dudu, jer bi zbog cuclanja dude mogli pobrkati bradavicu, što majkama može nanijeti bol. Roditelji se, takođe, boje odvikavanja od dude i misle kako će im biti zaista teško odviknuti ih.

Oni koji su protiv utjehe cuclom misle kako ona zaista nije potrebna i da ne pruža nikakvu utjehu niti pomoć kada su djeca uznemirena ili pospana. Roditelji su ti koji nameću djetetu tu naviku. Pedijatri ne izražavaju javno svoje mišljenje o uporabi dude. Ako koristite dudu ne radite ništa loše.

Budite oprezni

Pripazite samo da ju ne dajete kada su djeca gladna, kako ne bi utažili glad. Dudu dajte samo kada je dijete sito ili umorno. Pripazite kako stavljate dudu ukoliko je privezana vezicom, kako se dijete ne bi ozlijedilo. Dudu obavezno sterilizirajte kada ju kupite vrućom vodom. Takođe je potrebno mijenjati ju svakih dva mjeseca. Ne zavaravajte dijete mazanjem dude šećerom, jer to nije dobro za njihove zubiće.

Ne dopustite da dijete ima dudu u ustima pola dana, jer to je sasvim nepotrebno i može naškoditi njegovim govornim počecima. Ako vam dijete gubi na težini, izbacite mu dudu. Iako je nekim majkama duda zaista spas, pokušajte ju smanjiti na minimum. Kako dijete raste neka polako pronalazi drugi način utjehe.