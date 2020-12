10 znakova koji otkrivaju da je vaše dijete možda žrtva nasilja ili je u nevolji

Ako se vašem djetetu naglo pogoršaju ocjene u školi ili shvatite da ono ne pohađa nastavu, to bi mogao biti znak da je u nevolji: možda ga maltretiraju kolege iz razreda ili mu nedostaje pažnje kod kuće. No, postoje i neki drugi znakovi koji mogu ukazivati ​​na to da je dijete u nevolji.

S obzirom na to da su danas roditelji zauzeti više nego ikad, vrlo je lako propustiti određene detalje i shvatiti što vam dijete signalizira svojim ponašanjem. Naravno, ponekad neke od ovih promjena u ponašanju možda uopće ne znače ništa, ali svejedno biste trebali obratiti pažnju na njih. Za svaki slučaj. 1. Dijete izgleda neuredno ili nosi odjeću koja nije prikladna za vremenske prilike Dijete koje se mora suočiti s nekom vrstom zlostavljanja - fizičkim ili emocionalnim, prestaje se brinuti o sebi. Ne tušira se tako često, nosi prljavu odjeću ili nosi odjeću koja ne odgovara vremenskim prilikama. 2. Sve vrijeme osjeća glad Jedan od najintuitivnijih načina rješavanja stresa je "tješenje hranom". Dijete koje je u nevolji uvijek je gladno, umorno i uopšte nije aktivno. Naravno, postoji šansa da je dijete umorno i od škole (naprimjer, ako je to vrijeme neposredno prije ispita), ali bolje je obratiti pažnju na ovaj znak, pogotovo ako se dijete kući vrati izuzetno gladno. 3. Izbjegava školu ili obrnuto, očajno želi da ide u školu Markiranje ili nepraćenje nastave možda se događa roditelju pod nosom. Na primjer, ako dijete inače postiže dobre rezultate u školi, učitelji neće ni primijetiti ako ono propusti 1-2 lekcije nedjeljno. Zatim, postoje suprotne situacije: dijete ide u školu čak i kad je bolesno. Nažalost, to može značiti da kod kuće postoje problemi: kao da se dijete ne osjeća sigurno, ne vjeruje rodbini ili je zlostavljano. 4. Pokušava biti previše odgovorno Kad dijete pokaže osobine koje obično pripadaju odraslima i kad pokuša biti vrlo odgovorno, to je pokušaj sticanja kontrole. 5. Zlostavlja drugu djecu Tinejdžer koji je zlostavljan može svoje frustracije prebaciti na druge ljude, obično tokom igranja ili razgovora (radeći stvari poput guranja, prozivanja, uzimanja i lomljenja tuđih igračaka). Ovo je njihov način na koji pokušavaju kontrolisati.