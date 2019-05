Francuski astrolog Nostradamus, najpoznatiji svjetski prorok, spomenuo je u svojim spisima iz 1555. godine "vulkansku vatru" i zemljotres u "Novom gradu", koji će se osjetiti širom svijeta.

Teoretičari zavjera tumače to kao upozorenje o predstojećoj razornoj erupciji i zemljotresu u Sjevernoj Americi, tvrdi britanski tabloid "Daily Express".

List ukazuje na francuske srednjovjekovne astrološke stihove, prenoseći priču o "zemljotresu koji će se posebno odnositi na zapadni dio Novog grada" s takvom snagom "koja će se osjetiti u zemljama širom svijeta" i "vulkanskom vatrom iz sredine zemlje koja će potresti Novi grad".

"Novi grad" predstavlja kontinent koji je Kolumbo otkrio malo prije nego što je Nostradamus napisao svoje mračno proročanstvo.

Britanski tabloid objašnjava da globalne tenzije i prirodne katastrofe mogu biti znakovi katastrofe koju je Nostradamus predvidio prije 500 godina.

U članku se, takođe, ukazuje i na predskazanja nadolazećih krajnjih dana u Bibliji, gdje se spominje "ogromna planina, koja je u plamenu bačena u more" i "trećina mora pretvorena u krv".

Prema tumačenju koje navodi list, to se može odnositi na Jeloustoun. Ako vulkan u poznatom nacionalnom parku proradi, emisije sumpordioksida mogle bi da ubiju 87.000 ljudi i da veći dio SAD učine nenastanjivim. To bi moglo da dovede i do drastičnih klimatskih promjena širom svijeta.

Međutim, list dodaje da su, prema podacima geološkog zavoda SAD, izgledi za takvu erupciju minimalni. U toj instituciji tvrde da je veća šansa da asteroid pogodi Zemlju i uništi civilizaciju nego da do erupcije Jeloustouna dođe.