Zemlji prijete temperature koje do sada nisu zabilježene duđe od miliona godina

Zadržavanje temperatura na 1,5 do 2 stepeni iznad predindustrijskih nivoa moglo bi da bude mnogo teže nego što se do sada mislilo, pokazala je nova studija.

Prema radu objavljenom u časopisu "Proceedings of the National Academy of Sciences", čak i ako bi se sve države svijeta pridržavale Pariskog sporazuma postoji velika opasnost da će Zemlja ući u uslove koje klimatolozi nazivaju "Zemlja staklenik".

Autori su u studiji identifikovali deset procesa koji bi mogli da imaju efekt domina i da djeluju po principu povratne sprege tako da rast temperatura više neće zavisiti samo od ljudske emisije ugnjen dioksida.

U tu grupu spadaju otapanje leda, oslobađanje metanovih hidrata s dva okeana, slabljenje kopnenih i morskih odvoda ugljen dioksida, porast aktivnosti bakterija u okeanima, odumiranje amazonskih prašuma, smanjenje snježnog pokrivača na sjevernoj hemisferi, nestanak arktičkog leda u ljetnjim mjesecima, ali i smanjenje antarktičkih morskih i kopnenih ledenih ploča.

Na primjer otapanje leda iz zemlje oslobodiće velike količine metana koji je mnogo snažniji od ugljen dioksida.

To će jačati efekat staklenika, dalji porast temperatura i dalja otapanja. Naime, naučnici predviđaju da će okeani, koji trenutno apsorbiraju i toplotu i ugljen dioksid i djeluju kao njihovi odvodi i skladišta, u jednom trenutku naglo početi da oslobađaju ugljen dioksid.

Prema novoj studiji, to bi moglo da počne da se događa već pri temperaturama od oko 2 stepena višim od predindustrijskih. Autori predviđaju da bi temperature s vremenom mogle da se stabilizuju na globalnom prosjeku koji bi bio od 4 do 5 stepeni viši od predindustrijskog, dok bi nivoi mora mogli da narastu za oko 10 do 60 metara.

"Prelaženje praga vodilo bi prema mnogo višim prosječnim temperaturama od bilo kojih međuglacijalnih u posljednja 1,2 miliona godina. Ako se prekorači prag, dobijena putanja vjerovatno bi uzrokovala ozbiljne poremećaje ekosistema, društva i ekonomija. Potrebna je kolektivna ljudska akcija da se Zemljini sastavi usmjere daleko od potencijalnog praga i stabilizuju. Takva akcija podrazumijeva upravljanje biosferom, klimom i društvima", upozoravaju autori, a prenosi "Index".

Neki stručnjaci predviđaju da bi u svijetu toplijem oko 4 stepeni moglo da živi oko desetina današnjeg broja stanovnika.