Zemlja predstavljena kao 3D globus

Tako, na primjer, iz Googlea navode da uz 3D globus projekcija Grenlanda više nije veličine Afrike, kao što su se ranije neki korisnici žalili.

Promjena je trenutno dostupna samo u desktop verziji popularne aplikacije, ali bi uskoro trebalo da bude prilagođena i za mobilne uređaje.

Google Maps je do sada prikazivao Zemlju na ravnoj površini, odnosno koristio se Merkatorovom projekcijom. Iako je takav stil olakšavao štampanje mapa, on je ustvari predstavljao iskrivljenu sliku nekih dijelova naše planete.

With 3D Globe Mode on Google Maps desktop, Greenland's projection is no longer the size of Africa.

Just zoom all the way out at https://t.co/mIZTya01K3 😎🌍 pic.twitter.com/CIkkS7It8d

— Google Maps (@googlemaps) August 2, 2018