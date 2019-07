Zabilježeni na istom snimku: Ovako uragan i pomračenje izgledaju iz svemira

Na ubzanom satelitskom snimku vidi se pomračenje koje je prešlo Argentinu i Čile, a iznad njega u okeanu je i uragan Barbara.

Taj uragan je u utorak postao nepogoda četvrte kategorije sa vetrovima od 210 kilometara na sat. Ipak, ne očekuje se da će on stići do kopna.

Ok, so we had to take a crack at showing this loop as well. Major Hurricane #Barbara and a total solar eclipse traversing the Pacific Ocean! Just wow... #arwx pic.twitter.com/LihilCzjU9

— NWS Little Rock (@NWSLittleRock) July 2, 2019