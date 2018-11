Votsap uvodi reklame

Najnovije vijesti stižu od samog vrha Fejsbuka. Uvođenje reklama u Votsap potvrdio je i njegov izvršni predsjednik Kris Daniels.

Prema službenom glasilu, oglasi neće stići u same razgovore, već u Votsap Status. Reklame će, nada se fejsbuk, kompanijama pružiti priliku da dopru do većeg broja korisnika. Fejsbuk, doduše, još nema konkretan datum uvođenja reklama, ali uvjereni smo da je on više-manje neminovan.

Poznata aplikacija nakon odlaska njenih tvoraca sve više prihvata modus operandi ostatka Fejsbuka, što znači da je Votsap, aplikacija koju koristi oko milijardu i po korisnika, osuđena na sličnu sudbinu kao i ostatak Zakerberg reklamne mašinerije.

Jedina olaka okolnost vezana uz ove promjene je što će se reklame naseliti u Status, opciju koju većina korisnika Votsap ne koristi.

(It magazin)