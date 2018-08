"Uber" prelazi na bicikle i skutere

Američka kompanija "Uber", koja pruža usluge prevoza putem aplikacija, planira da u budućnosti više pažnje usmjeri na elektro-skutere i bicikle, a manje na automobile, uprkos činjenici da će to negativno uticati na profit.

Šef "Ubera" Dara Kosrovšahi rekao je da je individualni model transporta pogodniji za gradsku vožnju.

On je rekao da će se korisnici u budućnosti više se okretati kratkim putovanjima i relacijama.

"U vrijeme najvećih gužvi biće neefikasno kretati se u vozilu od jedne tone metala za jednu osobu, koja prelazi razdaljinu od 10 blokova. Kratkoročno gledano to možda za nas nije dobro, ali u strateškom, dugoročnom smislu smatramo da je upravo to ono što nam treba", rekao je on za "Fajnenšel tajms".

"Uber" je u proteklik godinu dana značajno investirao u industriju bicikala.

"DŽamp" električni bicikli kompanije "Uber" sada su dostupni u osam američkih gradova, uključujući NJujork i Vašington, a uskoro će se pojaviti na ulicama Berlina.