Testiranje anonimnog režima za korišćenje mapa na telefonu

Kao i verzija na Chrome-u, ova opcija može da osigura da se bilo koja lokacija ili pravac koji tražite ne povezuje sa vašim Google nalogom.

Prema navodima specijalizovanih sajtova, testeri su dobili poruku u kojoj piše: "Koristite anonimni režim kada ne želite da vaše aktivnosti - poput mjesta koja tražite ili dođite do njih - budu sačuvane na vašem Google nalogu".

Coming soon to @googlemaps, when you turn on Incognito mode in Maps, your activity—like the places you search or get directions to—won’t be saved to your Google Account. Just tap from your profile picture to easily turn it on or off. #io19 pic.twitter.com/z7GRkkmDbn

— Google (@Google) May 7, 2019