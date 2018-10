Svečanim proglašenjem pobjednika završen prvi „Vispak Innovation challenge“

Takmičenje mladih inovatora koje je organizovala kompanija Vispak d.d. Visoko u saradnji sa Munja Inkubatorom i najvećom info platformom za mlade u BiH - Hocu.ba., protekli vikend završeno je svečanim uručenjem certifikata i proglašenjem najboljih.

Osam timova koji su učestvovali u finalu sačinjavali su mladi iz Mostara, Sarajeva, Zenice, Bugojna, Konjica, Visokog, Tešnja i Kaknja, a njihove inovacije pomno su pratili mentori iz odjela za razvoj i istraživanje, marketinga, proizvodnje, nabave i kontrole kvaliteta kompanije Vispak.

„Takmičenje je bilo neizvjesno do samog kraja. Ideje su bile fenomenalne pa je samim tim i odluka o proglašenju prva tri mjesta bila teška. Stručni žiri je odlučio da i četvrti tim nagradi novčanom nagradom, tako da je ukupni fond iznosio 3.500 KM.

Sretni smo zbog činjenice da smo potakli mlade ljude na donošenje kreativnih rješenja za stvarne poslovne probleme na jedan inovativan način i dokazali kako u ovoj državi postoje osobe sa velikim potencijalom. Od prijavljenih 30 timova osam je ušlo u finale, a najbolja četiri tima osvojili su vrijedne novčane nagrade“ – istakla je Zerina Muco, rukovodioc marketinga i prodaje kompanije Vispak i vođa projekta Vispak Innovation Challenge.

Stručni žiri u čijem je sastavu bio Rusmir Hrvić, predsjednik Uprave AS Holdinga, Nina Bijedić-Mujanović, direktorica Vispaka i Neven Hadžisulejmanović, član Uprave za operativno poslovanje AS Holdinga jednoglasno su donijeli odluku o pobjedničkom timu.

Veliki doprinos u izboru pobjedničkih prijedloga dao je i Armin Hrvić, direktor Oaze i izvršni direktor AS d.o.o. Prvo mjesto osvojio je „Innovation team“ kojeg su sačinjavale tri studentice Američkog Univerziteta u Sarajevu, a predstavile su inovaciju za poslovni slučaj „Zlatna džezva – prenesi tradiciju“.

„Strateška odluka AS Holdinga je da se ulaže u mlade kadrove i talente. Iskoristili smo ovu priliku da najvrijednijim studentima željnim novih saznanja, izazova i uspjeha približimo naš pripravnički program koji razvijamo u svim našim članicama. Smatramo da je ovakva vrsta takmičenja idealna šansa da se mladi susretnu sa stvarnim poslovnim izazovima, uhvate se u koštac s njima i počnu spoznavati u čemu su to najbolji. Ovakav vid profesionalne orjentacije pomaže i njima ali i nama kao poslodavcima koji želimo postati rasadnik mladih talenata“ , izjavila je Emira Duratbegović, direktor direkcije za ljudske resurse/HR AS Holdinga.

Pored novčanih nagrada, takmičari koji su bili u finalu, dobit će priliku prakse, pripravničkog angažmana, dodatne edukacije, seminara i ostalih poslovnih mogućnosti u kompaniji Vispak.

Takmičenje „Innovation challenge“ nastavlja se i u ostalim kompanijama koje su u sastavu AS Holdinga, a naredno je u organizaciji kompanije AS d.o.o. iz Jelaha.