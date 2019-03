Sve veći broj korisnika smatra da je FIFA 19 namještena

FutEconomist, poznata ličnost u FIFA zajednici, na svom Tviteru postavio je anketu za svojih 95 hiljada pratioca s jednostavnim pitanjem: “Vjerujete li da su rezultati u FIFA 19 mečevima uzrokovani skrivenim mehanikama u igri, poznatijim kao “scripting” i “momentum”?”. Svoj odgovor je dalo više od 30 hiljada igrača, a velika većina smatra kako je to istina.

Igrači tako smatraju da u određenim situacijama tokom mečeva FIFA na neki način promijeni pravila, zbog čega igrač izgubi ili ne uspije pobijediti u utakmici. Neke od takvih situacija je i ona kada igrač u jednom napadu s istim napadačem četiri puta pogađa stative i na kraju ne uspijeva postići pogodak. Jedan igrač zbog navodnih skrivenih mehanika u igri nije uspio realizirati nekoliko sjajnih prilika u istom napadu pri rezultatu 1-1, da bi nakon toga izgubio meč. Ponekad se zaista čini kao da su se više sile urotile protiv igrača, ili sama igra.

🎮😂 "Went on to lose 2-1 after this."

Already done with the new FIFA...#FIFA19

(👽/u/AlcoholicSocks) pic.twitter.com/yfbv4U9vGr

— The Sportsman (@TheSportsman) September 25, 2018