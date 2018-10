Stižu mobilni telefoni sa kamerom ispod ekrana

Budući Samsungovi telefoni mogli bi imati kameru smještenu ispod ekrana, što znači da možemo očekivati mobilne uređaje koji će s prednje strane imati samo ekran, bez notcha za kameru

Jedan od najvećih trendova na tržištu pametnih telefona u posljednje su vrijeme ekrani od ruba do ruba, odnosno telefoni u kojima ekrani pokrivaju skoro cijeli prednji dio uređaja – pametni telefoni nemaju više ni tipku Home jer ekran ide skoro do dna, dok je prednja kamera riješena tako što je smještena u tzv. notch, odnosno mali hardverski dio koji se nalazi s gornje strane telefona. Iako su mnogi kritikovali dizajn iPhonea X na kojem je predstavljen ovakav "zubić", brojne kompanije na kraju su ga prihvatile pa dolazi na većini novih top-modela.

Samsung, čini se, ima rješenje kojim će zauvijek otkloniti potrebu za ovakvim kompromisnim dizajnom, odnosno ekranima s takvim zubom za kameru i senzore. Korisnik na Twitteru Ice Universe, koji se do sada pokazao kao osoba koja ima vrlo pouzdane izvore unutar Samsunga, objavio je dio prezentacije sa Samsungova 2018 OLED Foruma, u kojem je kompanija najavila strategiju za budućnost koja bi trebala donijeti velike inovacije na tržište.

Od te četiri strategije na koje će se ova kompanija orijentisati najzanimljivijom i najvažnijom čini se UPS (under panel senzor), odnosno korištenje senzora ispod samog ekrana. Taj senzor mogao bi biti i selfie kamera i drugi biometrijski senzori, što znači da će telefoni budućnosti južnokorejske kompanije s prednje strane imati samo ekran – od ruba do ruba, bez notcha i bez kliznog sustava (ispod kojeg su skrivene kamere) kakav danas koriste neke kompanije jer će kamera biti smještena ispod samog ekrana.

No to nije sve – u prezentaciji je spomenut i senzor za otisak prstiju integriran u ekran (ova opcija već postoji u nekim telefonima), zatim zvučnik ugrađen u ekran i mogućnost vibriranja samog ekrana.

Ove opcije, čini se, ipak nećemo vidjeti u nadolazećem Galaxyju S10 ili sljedećoj generaciji Notea, no Samsung bi već 2020. mogao predstaviti pametni telefon koji će imati većinu ili sve navedene opcije spomenute u prezentaciji.

(Izvor: Gizmodo)