Stigle prve fotografije s tamne strane Mjeseca FOTO

Državna televizija je prikazala rover "Jutu 2", što znači "Zec od žada", i sondu "Čang'e 4" na strani Mjeseca koja je uvijek okrenuta od Zemlje.

Fotografije su preko komunikacionog satelita poslate kontrolnom centru u Pekingu, ali se ne zna kada su slikane.

"Sonda, rover i komunikacioni satelit su u stabilnom stanju. Postigli su unapred zadate inženjerske ciljeve i sada ulaze u fazu naučnih istraživanja. Objavljujem da je misija "Čang'e 4", kao dio lunarnog istraživačkog programa 'Čang'e', bila uspješna", rekao je direktor kineske svemirske agencije Žang Kedjian.

Na poslatim slikama se vidi kamenita površina s oštim ivicama kratera u pozadini, što će biti izazov za određivanje budućih trasa za rover, prenijela je agencija Sinhua.

Među slikama ja i puna panorama od 360 stepeni sklopljena od 80 fotografija koje je sonda uslikala nakon što je izbacila rover na površinu Mjeseca.

"Iz panorame možemo vidjeti da je sonda okružena s mnogo manjih kratera, što je zaista uzbudljivo", rekao je Li Čunlaj, zamjenik direktora kineskih opservatorija.

Takođe, objavljen je i snimak od 12 minuta koji prikazuje prizemljenje "Čang'e 4", načinjen od više od 4.700 fotografija kamere ugrađene u sondu. Vidi se kako sonda prilagođava visinu leta, brzinu i nagib dok manevriše izbjegavajući prepreke na tlu.

Naučnici se nadaju da će posmatranje kosmosa na niskim frekvencijama tamne strane Mjeseca, gdje su radio-signali sa Zemlje blokirani, pomoći da se sazna više o ranim danima Sunčevog sistema i nastanku prvih zvijezda u univerzumu.

Tamna strana Mjeseca je mnogo puta posmatrana iz Mjesečeve orbite, ali nikada nije istraživana na površini.

And if your head explodes with dark forebodings tooI'll see you on the dark side of the moon 🎶🌑🔺🌈 pic.twitter.com/vaOwMLIcUJ

— DW News (@dwnews) January 11, 2019