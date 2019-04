Japanska svemirska agencija JAXA upravlja letjelicom, a na svom profilu na Tviteru je objavila fotografije nastale prije i poslije djelovanja letjelice Hajabusa 2 koja je u blizini asteroida Riugu od juna 2018. godine, a čiji je zadatak da na Zemlju donese uzorke s asteroida.

Dosad je letjelica uspješno obavila dio misije jer je 21. februara prišla blizu asteroidu i ispustila projektil u obliku metka na njegovu površinu, nakon čega su dijelovi stijene završili u njenoj komori za uzorke.

JAXA je zainteresovana za uzorke iz dubljih slojeva asteroida te je upravo zbog toga letjelica bila agresivna u odnosu na njega.

Bila je opremljena "bombom" koja je bačena 4. aprila na Riugu. Cilj je bio da napravi vještački krater koji izlaže unutrašnjost asteroida i daje pristup materijalu koji naučnici žele da proučavaju. Taj materijal nije bio izložen svemirskom okruženju milijardama godina za razliku od materijala na površini asteroida. To znači da je materijal bolje očuvan te da predstavlja ono što je asteroid bio kada se prvobitno formirao.

[CRA2] Crater formation where the Small Carry-on Impactor collided with Ryugu has been confirmed! These images compare the surface before and after the SCI collision. pic.twitter.com/BZPYlHhSjs

— [email protected] (@haya2e_jaxa) April 25, 2019