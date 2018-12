Stigla prva selfi fotografija sonde “InSight” sa Marsa FOTO/VIDEO

"InSight" je sletjela na tlo planete Mars 26. novembra, a naučnici su zadovoljni što je sonda sletjela na područje koje je bez kamenja, brda i rupa, kako se obično zamišlja ta planeta.

Naučnici su prvi put mogli da se dive prostranstvu crvenog pijeska na Marsu. Sonda je prije nekoliko dana snimila i prve zvuke vjetra, tutanjvu niske frekvencije na Marsu. Procjenjuje se da je vjetar bio brzine 16 do 24 kilometara na sat, a naučnici navode da je riječ o prvim zvucima sa Marsa koje ljudsko uvo može da čuje.

NASA-ina letelica "InSight lander" je ovim otvorila prozor u "unutrašnji prostor" crvene planete. Njegovi instrumenti ušli su dublje u Mars u potrazi za informacijama koje će otkriti od čega je planeta nastala prije više od četiri milijarde godina.

Letjelica je napravljena po ugledu na prethodnu, "Mars Fenix" letjelicu. Robotska ruka sadašnje letjelice duga je oko 1,8 metara.

