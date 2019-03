"Starter programa" - podrška poslovnim idejama

U Republici Srpskoj u proteklih nekoliko godina pojavljuje se sve veći broj timova i poslovnih ideja koje nisu orjentisane samo na lokalno, već na regionalno i globalno tržište, rečeno je danas u Banjalci nakon realizacije "Starter programa", jednodnevne edukacije za pojedince i timove koji imaju poslovne ideje i žele da ih realizuju.

Vladimir Ćorda iz "Start centra" Banjaluka, koji je organizovao današnju edukaciju pod sloganom "Budi i ti starter", čiji je generalni sponzor kompanija "Prointer ITSS", rekao je da ovaj program poslovnim ljudima nudi mogućnost da nađu način kako da svoju ideju realizuju na tržištu, te da utvrde ko su ključni kupci za njihove proizvode.

"U posljednjih nekoliko godina na našim prostorima se pojavljuje se sve veći broj timova i poslovnih ideja koje nisu orijentisane samo na lokalno, već na regionalno i globalno tržište", rekao je Ćorda novinarima.

On je naglasio da je "Startap" u svijetu nešto na čemu mnoge države zasnivaju svoje ekonomije.

"Kod nas je to još u početnom stadijumu razvoja, ali je dobro da vidimo napredak", rekao je Ćorda.

On smatra da još postoji dosta prostora za unapređenje, ne samo da se dođe do većeg broja ideja, nego da se sistemski podrži razvoj `Startapa` i da on bude unapređen.

"Danas smo imali šest timova i sve ideje dolaze iz domena informacionih tehnologija. Riječ je o platformama koje povezuju određene ljude za kupovinu proizvoda i prodaju određenih servisa", pojasnio je on.

Vlatko Vukotić iz kompanije "Prointer ITSS" rekao je novinarima da ova kompanija nije imala dilemu kada je riječ o podršci IT idejama.

"To je sasvim logično, jer je riječ o mladim ljudima koji imaju ideje, već su ih razradili, te žele da o njima razmijene mišljenje sa kolegama i da vide da li ima smisla da krenu u operacionalizaciju, što je i najvažniji korak", naveo je Vukotić.

Prema njegovim riječima, ono što je još važnije je da mladi ljudi vjeruju u to i da su o svojim poslovnim idejama razgovarali sa stručnjacima.