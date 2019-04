Android aplikacija za brzo čitanje najnoviji je izum Ognjena Lazića. Od 20. aprila biće dostupna i na tržištu. Potpuno besplatno, svi će je moći preuzeti na Guglplej storu.

Tako je to zamislio teslićki srednjoškolac. Kaže da će najkorisnija biti đacima i studentima kako bi poboljšali svoju tehniku čitanja.

"Što se tiče same aplikacije na čemu se temelji, temelji se na različitim tekstovima i knjigama koji istražuju brzo čitanje i govore nam dosta toga o brzom čitanju. Aplikacija funkcioniše na sistemu da imamo lekcije kroz koje prolazimo i vremenom stičemo znanja o tehnikama brzog čitanja i vježbe kroz koje primjenjujemo sve te tehnike", kaže Ognjen Lazić, učenik 3. razreda Srednje škole „Nikola Tesla“, Teslić.

Trenutno, svjetski rekord u brzom čitanju je 4.700 riječi u minuti. Za prosječnog čitaoca to zvuči nevjerovatno. Prosječna brzina čitanja je od 250 do 300 riječi u minuti.

"Pretpostavljamo da će sama brzina čitanja uz pomoć aplikacije dostići 1.500 riječi u minuti što je za srednjoškolce jako veliki pomak", kaže Ognjen.

Koliko brzo čitaju provjerili su i Ognjenovi drugari iz školskih klupa. Aplikacija im je, kažu, veoma interesantna. Uz pregršt literature sa kojom se svakodnevno susreću u školi smatraju da će im biti korisna.

"Aplikacija je vrlo zanimljiva i korisna pogotovo za nas učenike i sve osobe koje žele da poboljšaju svoj način i brzinu čitanja", kaže učenik Nikola Jelić.

"Meni se sviđa i mislim da će biti pomoći učenicima i da će dosta ljudi skinuti aplikacija", kaže Marina Marković, učenica.

Lazić je na aplikaciji radio samostalno. To nije predviđeno planom i programom u srednjim školama. Učenik Mehantronike u teslićkoj Srednjoj školi „Nikola Tesla“ inovacija je imao i ranije. Profesori i rukovodstvo škole za njega imaju samo riječi hvale.

"Čast mi je da imamo učenike kao što je Ognjen Lazić. On je jedan u nizu učenika koje je ova škola dala. On nema granica. Gdje god smo bili na takmičenjima on je bio prvi ili drugi", ističe Bojan Radišković, profesor elektrotehnike i mentor Ognjena Lazića.

"Ognjena ne smatramo učenikom nego našim saradnikom jer on je poseban mladi čovjek rame uz rame sa nama radi na promociji školi, na isticanju i svim aktivnostima koje radimo da bi doprinije razvoju naše škole", kaže Vedrana Maletić, pedagog u Srednjoj školi „Nikola Tesla“, Teslić.

Na Inostu mladih Banjaluka Ognjen Lazić predstaviće se sa aplikacijom za brzo čitanje. Nada se prvom mjestu. Prošle godine je na Inostu predstavio svoju inovaciju štap za slijepe osobe koji je privukao veliku pažnju javnosti.