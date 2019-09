Smanjuje osjećaj anksioznosti i depresije: Fejsbuk sakriva lajkove

Testiranjem bi trebalo da se utvrdi da li novi pristup brojanju lajkova utiče na cijelokupno stanje korisnika, pa ako se pokaže da se bez brojanja lajkova kod korisnika povećava osjećaj "dovoljnosti" funkcija bi trebalo da stigne i u druge dijelove svijeta, prenosi B92.

Vlasnici će i dalje biti u mogućnosti da kliknu na lajkove, i tako provjere kome se sve neki post dopada, ali broj lajkova više neće biti vidljiv u Njuz fidu.

Facebook is working to hide like counts, too!https://t.co/WnUrM12aZg

Tip @Techmeme pic.twitter.com/TdT73wT6A0

— Jane Manchun Wong (@wongmjane) September 2, 2019