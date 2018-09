Slučajno otkriven iPhone XS

Do fotografije koja prikazuje iPhone XS i XS Plus došao je Guilherme Rambos web odredišta 9 to 5 Mac.



Sama fotografija nije toliko zanimljiva. Prikazuje drugu generaciju iPhonea X sa ekranom dijagonale 5,8 inča (14,7 centimetara), kao i veći model sa ekranom dijagonale 6,5 inča (16,5 cm), skupa sa zlatnom završnom obradom koju su u Appleu testirali za prvi iPhone X, ali nisu nikad upotrijebili. Oba modela imaju zubić na zaslonu. Ali, pravo iznenađenje je ime: čini se da će se oba modela zvati iPhone XS, baš kao razni modeli iPada i MacBooka Pro.