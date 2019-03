Šansa za inovatore: Uskoro takmičenje za najbolju inovaciju u Srpskoj

Trinaestu godinu za redom održaće se Takmičenje za najbolju tehnološku inovaciju u Republici Srpskoj. Svi oni koji se bave inovatorstvom, imaju poslovnu ideju i želju da je sprovedu u djelo, mogu da se prijave do 30. aprila.

O tome koliko je šansi za napredak učesnicima pruženo u toku, ali i nakon takmičenja, najbolje zna prošlogodišnji pobjednik. Njegov proizvod, specijalna košnica za pčele, uskoro će se naći na tržištu.

"Zahvaljujući takmičenju za najbolju tehnološku inovaciju, za tim Vimbiz i našu inovaciju Termos košnicu vlada veliko interesovanje, ne samo na prostoru RS, već i širom svih dijelova bivše Jugoslavije. Zbog toga smo mi, kako bismo udovoljili jednom broju zahtjeva, počeli sa proizvodnjom prve serije, tzv. nulte serije termos košnica i sa svojim proizvodom izlazimo na tržište", kaže Dragan Spajić, prošlogodišnji pobjednik.

Takmičenje je rezultat saradnje Vlada Republike Srpske i Srbije, isto se odvija, samo se razlikuje po visina novčane nagrade. Iz ministarstva za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo za nagrade pobjednicima izdvojili su 38 hiljada maraka.

"Ove godine smo uveli još dvije kategorije, to su najbolji srednjoškolski i najbolji studentski tim koji će ove godine dobiti po 1.500 KM za svoje ideje. Ono što želim da naglasim jeste da ove novčane nagrade nisu same sebi cilj, i to jednostavno nije cilj čitavog ovog projekta. Ono što je najbitnije su iskustva koja će ovi timovi da ponesu sa sobom prolazeći kroz ovaj program", istakao je Srđan Rajčević, ministar za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo Republike Srpske.

"Čak i oni koji su imali neko rešenje koje nije naišlo na dobar plasman, sutra su to znanje iskoristili za neka druga, nova rešenja i napravili su rezultat", rekao je Dragan Povrenović, član organizacionog tima takmičenja iz Srbije.

Za 12 godina takmičilo se 290 timova, od čega su 94 tima nagrađena sa ukupno 427 hiljada maraka. Iduće godine nagradni fond biće povećan, tvrdi ministar Rajčević.