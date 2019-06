Ruski naučnici pronašli glavu vuka iz Ledenog doba

Glava vuka koji je uginuo prije 40.000 godina otkrivena je u ruskom arktičkom regionu Jakutija.

Vodeći istraživač iz lokalnog ogranka ruske Akademije nauka Valerij Plotnikov rekao je da je životinja pripadala drevnoj podvrsti vuka koja je živjela istovremeno kad i mamuti i nestala je zajedno sa njima.

A 40,000-year-old severed wolf's head, preserved by permafrost complete with teeth and fur, has been discovered in eastern Siberia https://t.co/FadexPvKBV

