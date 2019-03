Rusi iskopali jedinstveni 100-karatni dijamant FOTO

Dijamant od skoro 100 karata je drugi najveći dragulj ikada pronađen u tom nalazištu.

Dijamant, koji ima oktaedarski oblik, pronađen je 17. februara.

Nedavno otkriće dokazuje da rudnik dijamanata u Jakutiji, koji je najveći investicioni projekat Alrose, ima veliki potencijal, navodi kompanija.

"Ovo je drugi veliki pronalazak od oktobra prošle godine. To nam omogućava da govorimo o velikom potencijalu ležišta Verkhne-Munskoie", navodi se u saopštenju proizvođača dijamanata.

Prvi veliki dragulj od 51,49 karata, iskopan je u objektu Verkhne-Munskoie prošle godine, ubrzo nakon zvaničnog lansiranja 31. oktobra, prenosi B92.net.

Tada je Alrosa obećala da će uložiti 60 milijardi rubalja (910 miliona dolara) u projekat do 2042. godine, a očekuje se da će rudnik dati oko 1,8 miliona karata dijamanata godišnje.

