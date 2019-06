Roboti će do 2030. izbrisati 20 miliona radnih mjesta

Kako automatizacija prodire sve dublje u našu svakodnevicu, porast broja robota mogao bi izbrisati 20 miliona proizvodnih radnih mjesta do 2030. godine. A uskoro će roboti uzdrmati i uslužni sektor.

Ovo predviđanje proizlazi iz nove studije, koju je danas objavio Oksford Ekonomiks, nezavisna istraživačka kompanija iz Velike Britanije, piše Fajnenšel Post.

"Inovacije na polju vještačke inteligencije i računarske snage sugerišu značajno ubrzavanje u usvajanju robota u uslužnim djelatnostima", piše u studiji koja je objavljena u srijedu.

Studija je analizirala sedam naprednih privreda svijeta: SAD, Njemačku, Veliku Britaniju, Francusku, Švedsku, Јužnu Koreju, Јapan i Australiju.

"Ove zemlje odabrane su na temelju kvalitete dostupnih podataka, te zbog toga što su reprezentativne za globalnu ekonomiju. Možemo pretpostaviti da će veliki gradovi biti pod manjim uticajem nego ruralna privreda orijentisana na proizvodnju", rekao je Edvard Kon iz Oksford Ekonomiksa, jedan od urednika studije.

Od 2000. godine već je izgubljeno 1,7 miliona radnih mjesta

Od 2000. godine oko 1,7 miliona radnih mjesta širom svijeta već je izgubljeno zbog robota. Svaki novi robot zamjenjuje otprilike 1,6 radnika u proizvodnji, što bi moglo dovesti do toga da globalna proizvodna radna snaga do 2030. godine bude 8,5 odsto manja nego što je danas.

"Da, radnike u Amazonovim skladištima vjerovatno će u sljedeće dvije do tri godine zamijeniti roboti, ali ne očekujem da će ljudi biti zamijenjeni robotima za rad koji se odvija u nestrukturiranim uslovima još 20 do 30 godina. Potrebna su još neka nova postignuća", kaže Kai-fu Li, preduzetnik i bivši viši direktor u Guglu i Majkrosoftu.

Јedna stvar za koju Kon kaže da u studiji ne postoji je odgovor na pitanje šta treba učiniti u vezi s promjenom paradigme u stvaranju radnih mjesta, a što se ne čini ograničenim samo na proizvodnju.

"Ključni momenat ove priče su implikacije na stvarnost. Zastrašujuće je da će roboti istisnuti radnike, koji će onda krenuti u druge sektore. Ali roboti će potom doći i u te sektore. Roboti nas preuzimaju. Možemo se iz proizvodnje premjestiti u gradnju ili transport, ali roboti će ugroziti i ta radna mjesta", kaže Kon.

"Tehnologija je uticala na radna mjesta još od pojave prvih alata. Krajem 19. vijeka polovina radne snage bila je zaposlena u poljoprivredi, a danas ih je u tom sektoru manje od pet odsto. Istorijski gledano, automatizacija donosi nova radna mjesta i cijele nove industrije", objasnio je Kon.

To takođe znači da bi porast broja robota od 30 odsto do 2030. donio porast od otprilike 4,9 biliona dolara u globalnom BDP-u, što je jednako današnjem BDP-u Njemačke. Uspon robota dodatno će konsolidovati i poziciju Kine kao centra svjetske proizvodnje. Trenutno, svaki treći robot radi u Kini. Do 2030. godine biće ih 14 miliona.