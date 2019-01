Revolucionarno: Proklijale prve biljke na Mjesecu FOTO

Sjeme biljaka na Mjesec ponijela je kineska misija „Čangje 4“, inače prva misija na tamnoj strani Mjeseca, prenosi Bi-Bi-Si.

Biljke su ranije rasle na Međunarodnoj svemirskoj stanici, ali nikada na površini Mjeseca.

To bi značilo da bi astronauti mogli da koriste hranu iz vlastitog uzgoja u svemiru, smanjujući time potrebu da se vrate na Zemlju kako bi se ponovo uzeli namirnice.

Kineski državni mediji objavili su u utorak da su iz sjemenki pamuka nikle prve mladice.

First in human history: A cotton seed brought to the moon by China's Chang'e 4 probe has sprouted, the latest test photo has shown, marking the completion of humankind's first biological experiment on the moon pic.twitter.com/CSSbgEoZmC

— People's Daily, China (@PDChina) January 15, 2019