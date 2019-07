Redizajnirani i brži Twitter počinje da pristiže svima

Mjesecima nakon što ga je najavljivao, Twitter je sada objavio da omogućava novi sajt globalno, a korisnicima će pružiti iskustvo sa bržim i lakšim pregledom sadržaja i više opcija za prilagođavanje.

Pored olakšavanja praćenja razgovora, Twitter ističe da je cilj sa ovim ažuriranim izgledom da se omogući konstantnije iskustvo u poređenju sa onim što se koristi na mobilnim uređajima.

Woah, what’s this? A shiny new https://t.co/q4wnE46fGs for desktop? Yup. IT’S HERE. pic.twitter.com/8y4TMzqBGa

— Twitter (@Twitter) July 15, 2019