Prvi dokazi drevnog okeana na Marsu

Novo istraživanje pokazalo je da je Mars nekada imao ogroman sistem podzemnih voda, koji se prostirao širom planete, utvrdila je Evropska agencija za istraživanje svemira (ESA) pomoću sonde "Mars ekspres".

Istraživači su otkrili 24 duboka, zatvorena kratera na sjevernoj hemisferi Marsa i tvrde da su pronašli prve geološke dokaze o međusobno povezanom vodenom sistemu duboko ispod površine Crvene planete.

Svaki od kratera se spušta na blizu 4.000 metara ispod marsovskog "nivoa mora", a brojne karakteristike koje se vide na dubinama od 4.000 do 4.500 metara ukazuju na to da je postojala voda, sa dokazima o bazenima i tokovima koji su se promijenili tokom vremena.

"Rani Mars je bio vodeni svijet, ali kako se klima planete promenila, voda se povukla ispod površine kako bi formirala bazene i 'podzemne vode'. Mi smo pronašli prve geološke dokaze o sistemu podzemnih voda širom planete“, rekao je glavni autor Frančesko Saleze sa Univerziteta u Utrehtu u Holandiji.

Istraživači vjeruju da ovo otkriće može ukazati na to da je prije tri do četiri milijarde godina postojao okean na Marsu.

