Pronađena geometrijski savršena masivna ledena ploča FOTO

Enormni ledeni brijeg, savršenog geometrijskog oblika, pronađen je na Antarktiku, otkrila je Nasa objavljivanjem fotografije neobičnog prirodnog fenomena na svom nalogu na Tviteru.

From yesterday's #IceBridge flight: A tabular iceberg can be seen on the right, floating among sea ice just off of the Larsen C ice shelf. The iceberg's sharp angles and flat surface indicate that it probably recently calved from the ice shelf. pic.twitter.com/XhgTrf642Z

— NASA ICE (@NASA_ICE) October 17, 2018