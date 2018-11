Predmeti Nila Armstronga prodati za 7,5 miliona dolara FOTO

Aukcijska kuća Heritidž u Dalasu saopšila je da je po najvišoj cijeni od 468.000 dolara prodata Armstrongova identifikaciona značka sa lunarnog modula Apolo 11.

The helmet will be offered at auction by Dallas-based Heritage Auctions. https://t.co/Tp4bSjZkpJ

Dio propelera i dio krila aviona braće Rajt, prve letjelice teže od vazduha prodati su za po 275.000 dolara, prenosi AP.

SOLD FOR $162,500.00 | Apollo 11 Lunar Module Flown Section of the Wright Flyer's Wing Fabric, Position #6, Flown as Part of the First Successful Powered Controlled Flight in History at Kitty Hawk in 1903 as well as the First Manned Lunar Landing in 1969 #HeritageAuctions pic.twitter.com/XEoEZl1Q4C

