Postavljen novi satelit u orbiti

Raketa kompanije Spejs Iks (SpaceX) lansirala je danas raketu iz Kejp Kanaverala na Floridi da u orbitu postavi moćni satelit Dži-Pi-Es (GPS) američkih vazdušnih snaga, što je 21. i posljednje lansiranje kompanije za ovu godinu.

Raketa Falkon 9 poletjela je u 8.51 po lokalnom vremenu (14.51 prema centralnoevropskom vremenu) noseći satelit s Globalnim sistemom za pozcioniranje treće generacije (GPS III) koji će se pridružiti konstelaciji od 31 GPS satelita američkih vazdušnih snaga već u svemiru.

On bi trebalo da pruži tri puta veću preciznost od one koju pružaju njegovi prethodnici i to na duže vrijeme, a predviđeno je trajanje od 15 godina, navela je kompanija u saopštenju.

To je prvi satelit u seriji nazvanoj "Vespući" prema italijanskom istraživaču iz 15. vijeka Amerigu Vespućiju koji je proračunao obim zemlje do tačnosti od 80 kilometara.

Više milijardi ljudi na svijetu računa na sistem GPS za svoje finansijske aktivnosti, saobraćaj i poljoprivredu.

Svemirska kompanija Spejs Iks saopštila je da je raketa rijetkog tipa koji može da se žrtvuje - jer nema namjeru da vraća prvi odvojen dio poslije lansiranja pošto je potrebno svo gorivo da podigne satelit na njegovu visoku orbitu.

Lansiranje ovog satelita odlagano je više puta iz tehničkih ili meteoroloških razloga.