Pogledajte kako izgleda novi Samsung Galaxy Note 10+

Prema fotografiji koji je na Twitteru objavio jedan od pouzdanijih dojavljivača @Slashleaks, ovo što vidite je novi Samsung Galaxy Note 10+.

Objavljena fotografija potvrđuje dosadašnje spekulacije o dizajnu i izgledu novih Samsungovih premijum telefona, kao i većinu rendera nastalih na osnovu do sada dostupnih informacija.

Uređaji Note 10 serije će imati ekrane od ivice do ivice, a umjesto "notch"-a, kao dizajnersko rešenja prednje kamere, prisutna je rupica (punch hole), koja se ovdje nalazi na sredini ekrana.

Veći model Galaxy Note 10+ bi trebalo da bude opremljen ekranom dijagonale 6,7 inča, dok će manji Note 10 imati 6,3-inčni displej.

Here is the first look at the Samsung Galaxy Note 10+ It'll be called the Galaxy Note 10+ and not the Note 10 Pro as previous rumors have suggested. https://t.co/YBqM4qZ6i3 pic.twitter.com/WwEClducEk

— TechTalkTV (@Mr_TechTalkTV) June 28, 2019