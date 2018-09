Ovo je najveći iPhon ikada! VIDEO

Iphone XS, iPhone XS Max i iPhone XR, novi su Appleovi iPhonei za 2018. Biće u prodaji od 21. septembra, a najjeftiniji je XR po početnoj cijeni od 749 dolara. XS od 999 dolara, a XS Max od 1.099 je najveći iphone ikad.

Prije telefona predstavljen je Apple Watch Series 4 u novom Appleovom sjedištu u Kupertinu.

Iphone XS Max je najveći telefon do sad, ima ogroman ekran od 6,5 inča. To je daleko veći od iPhone 8 Plus (5,5 inča).

Sat koji je predstavljen prije telefona ima nov ekran i EKG skener, biće dostupan od 21. septembra po cijeni od 399 dolara sa GPS-om i 499 sa mobilnim internetom.

Zahvaljujući većem displeju sa zaobljenim ivicama, ekran je veći je za 30 posto.

Apple je prvi sat predstavio prije tri godine i ovo je prvi "remont" sa očiglednim promjenama. Korisnici kažu da je vizuelna promjena sad najveća, ali da je ipak u funkcijama najveći skok naprijed bila mogućnost nošenja pod vodom.

Vrijeme trajanja baterije je ostalo isto kao kod prethodne serije.

Novina je što sat može da prepozna - pad, analizirajući pokrete ruku prilikom različitih tipova pada.

"Svaki četvrti čovek u svijetu u prosjeku ima jedan IOS uređaj", rečeno je na početku predstavljanja.