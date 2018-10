Ovo je godina klimatskih ekstrema za švajcarske lednike koji su, zbog visoke temperature, izgubili 2,5 odsto volumena, upozorava Švajcarska akademija prirodnih nauka.

Akademija ističe da je 2018. jedna od rekordnih godina kad je riječ o visokoj temperaturi.

Do kraja marta, iznad 2.000 metara bilo je dva puta više snježnog pokrivača nego što je uobičajeno, a evidentirana visina ledenjaka bila je najviša u posljednjih 20 godina.

Ali, nakon zime, uslijedila je neuobičajena suša. Period između aprila i septembra bio je najtopliji u toj regiji otkako postoje meteorološka mjerenja.

Prošlo ljeto, prema podacima "Meteo Svisa", bilo je najtoplije nakon 2003. i 2015. godine. Istovremeno, period između aprila i septembra bio je do sada najtopliji.

Na vrhu lednika /2.540 metara/, na kojem je smješten švajcarski Institut za istraživanje snježnih padavina i lavina, od 17. maja do 4. septembra nije palo više od jednog centimetra snijega, a takva pojava ne pamti se od početka mjerenja, preciznije 81 godinu.

Neuobičajeno visoka temperatura, praćena sušom, nije dovela samo do otapanja velike količine snijega, koji zimi napada i do pet metara, već i do otapanja ledenog sloja.

Takvo otapanje snijega i leda do sada je zabilježeno samo 2003. godine.

Ta godina i dalje se smatra najgorom za švajcarske ledenjake, ali 2018. će svakako biti uvrštena u "top deset" najgorih u posljednjih 100 godina, te u "top tri" za određene lednike.

Međunarodna grupa stručnjaka za klimatologiju upozorava na alarmantnu brzinu globalnog zagrijavanja, a podaci švajcarskih stručnjaka idu u prilog tim podacima, navode naučni portali.