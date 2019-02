Otkriveni džinovski otisci dinosaura

Oko 20 napravljenih otisaka pripadaju velikom sauropodu, tipu dinosaura koji je imao dugačak trup i rep te velike, debele noge. Neke vrste sauropoda bile su izuzetno velike iako tim istraživača nije mogao napraviti procjenu veličine dinosaura odgovornih za nastanak pronađenih tragova.

Istraživači procjenjuju da je Elliot, sauropod čiji su ostaci otkriveni u Australiji 1999. godine, bio težak oko 20 tona, što dovoljno govori o njegovoj masivnosti. Na lokalitetu se također nalaze otisci i manjih dinosaurusa kao što su ornithopod i theropod.

"Ovi otisci su najbolji ove vrste u Australiji i njihov oblik se može razlikovati od svih poznatih otisaka sauropoda širom svijeta", naveli su istraživači.

Tim paleontologa je uspio da prebaci najbolje očuvane otiske u Winton prije nego što je poplava pogodila mjesto pronalaska ovih važnih tragova prošlog mjeseca.

