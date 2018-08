Otkrivena najtoplija planeta u svemiru VIDEO

Naučnici su došli do neverovatnog otkrića – pronađena je do sada najvrelija planeta koja je nazvana Kelt-9b, piše britanski Metro.

Stručnjaci u Nasi vjeruju da temperatura eksoplanete (planeta izvan Sunčevog sistema) bi mogla da iznosi oko 4,300 stepeni celizijusa, što govori da je ovo najtopliji svijet koji je do sada otkriven te da planeta postaje toplija od nekih zvijezda. Za poređenje, temperatura na površini Sunca iznosi preko 5.500° celzijusa.

"Planeta Kelt-9 je gasni džin - velika je kao tri Jupitera, ali je upola manje gusta", objasnili su iz NASE.

Naučnici smatraju da je to rezultat jake radijacije koju emituje zvijezda oko koje planeta kruži, jer radijacija atmosferu KELT-9b "naduva kao balon".

Iron and Titanium Found on 'Ultrahot Jupiter,' an Exoplanet First. For the first time ever, astronomers have found iron and titanium in the atmosphere of a planet outside the solar system. The exoplanet, is the hottest alien world ever discovered. #KELT9b https://t.co/U5J4ycQVwQ pic.twitter.com/nYcjp4B9I9

