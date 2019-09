Otkrivena "najcrnja crna boja ikada"

Prije nekoliko godina jedna kompanija napravila je crnu boju koju su nazvali najcrnjom crnom bojom ikada.

Ta boja poznata je kao "Vantablack" i navodno ima sposobnost da absorbuje 99,965 odsto svjetla. Ako ste mislili da je to ludo, izgleda da su naučnici sa MIT sasvim slučajno napravili još tamniju verziju boje od ove.

Naučnici su eksperimentisali kako bi dobili karbonske nanotube od posebne aluminijumske folije kako bi poboljšali njene elektro i termo sposobnosti. Kako god, izgleda da su u tom procesu završili kreirajući materijal koji je toliko crn da su shvatili da on absorbuje čak 99,995 odsto svjetla, što ju je učinilo crnjom od Vantablack-a.

Kako bi predstavili rezultate uzeli su žuti dijamant od 16,78 karata i prekrili ga ovim materijalom, piše ubergizmo.com. Trenutno se prikazuje na izložbi koja se zove "The Redemption of Vanity" u Njujorku gdje umjesto da predstavlja jedan od najsvjetlijih i najsjajnijih dijamanata na svijetu, on je postavljen da izgleda kao ravan crni kamen.

Naučnici vjeruju da ovaj materijal može da se upotrijebi na više načina, a jedan od načina je kao optički osljepljivač napravljen da smanji neželjene odsjaje i pomogne svemirskim teleskopima u potrazi za novim planetama. S druge strane, "Vantablack" je našla svoju primjenu u industriji automobila gdje ju je BMW iskoristio kako bi pokrio svoj novi model ovim materijalom.