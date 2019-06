Otkriven novi krater na Marsu: Nije sličan ničemu što su naučnici prije vidjeli

Naime, osim što se izdvaja po svojoj veličini i udarnim valovima, on se ističe i po svojoj tamno sivoj i plavoj boji, koje odudaraju od inače crvenkaste boje Marsa, piše Science Alert.

Krater je snimljen kamerom visoke rezolucije, kada se letjelica nalazila oko 255 kilometara iznad planeta.

KABOOM! Before and after images of a meteorite forming a brand new impact crater on Mars. Sometime between 18 Feb 2017 and 20 March 2019. pic.twitter.com/TWXtUoP5NA

