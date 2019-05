Naime, asteroid zvan 1999 KW4 je “dvostruk”. Naučnici smatraju da je primarno tijelo objekta široko oko kilometar i po i dovoljno je velik da ima manji “asteroidni mjesec” u svojoj orbiti. Manji mjesec u orbiti većeg kamena i dalje je značajno velik sam po sebi, sa više od 400 metara u prečniku.

Asteroid with its own moon will pass by Earth this weekend#1999KW4, #Earth, #Mile-wideasteroid, #Binaryspacerockhttps://t.co/DAXjWEyGR3

— Tech Explorist (@TechExplorist) May 24, 2019