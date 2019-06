Odrastao je bez kompjutera, sada je šef Gugla: Milioner iz blata otkrio tajnu uspjeha

Postati generalni direktor Gugla bila je "prilika života", rekao je Pičai. Ali on to nije tražio

Izvršni direktor Gugla Sander Pičai odrastao je u Čenaju, u Indiji, i nije imao pristup ni telefonu, a kamoli kompjuteru ili internetu. Međutim, upravo mu je taj način odgajanja pomogao da shvati koliko moćna tehnologija može da bude.

Porodica Pičai je dobila telefon poslije pet godina čekanja, onda su komšije dolazile redom da telefoniraju.

"To je postala zajednička stvar. Ljudi bi dolazali kod nas da pozovu svoju djecu" - rekao je Pičai u intervjuu za CNN.

"I meni je to bio dokaz moći tehnologije."

Pičai nije imao ni svoj kompjuter kada se preselio u SAD gde je, zahvaljujući stipendiji primljen na Univerzitet Stanford. Ostalo je istorija.

Diplomirao je na Stenfordu na magistraturi inženjerstva, a kasnije je stekao MBA na Univerzitetu u Pensilvaniji.

Pičai je radio u AM i Mekinsiju pre nego što se pridružio Guglu 2004. godine. Tamo je imao različite uloge, uključujući kontrolu nad Google Chrome, odnosno kasnije bio je šef Guglovog operativnog sistema Android.

Izvršni direktor postaje 2015. godine.

Na pitanje da li vjeruje da američki san još postoji, kaže da je oduvijek smatrao da je Amerika "zemlja prilika".

"Mislim da je tako i danas, ali mislim da moramo naporno da radimo kako bismo bili sigurni da to ostane istina", rekao je on.

Veliki dio je u tome da imigranti traže put do uspjeha. Pičai je zato pozvao Kongres da zaštiti doseljenike i da štite visokokvalifikovne radnike koji dolaze.

"Ako pogledate tehnološku industriju ... u svim vodećim kompanijama, mnoge od njih su osnovali imigranti", rekao je on. - Naša prednost u tehnologiji dolazi iz naše sposobnosti da privučemo najbolje kompjuterske naučnike, istraživače u vještačkoj intelignecioji. Mislim da je važno da nastavimo to da radimo."

Postati generalni direktor Gugla bila je "pilika života", rekao je Pičai. Ali on to nije tražio. Kako je rekao, bio je iznenađen kada su mu suosnivači kompanije Lari Pejdž i Segej Brin to saopštili.

"Bio sam zauzet razvojem proizvoda. A nisam ni očekivao dokle će to ići" - dodao je.

U svojoj fotelji, Pičai se suočio sa ozbiljnim izazovima, uključujući zabrinutost oko privatnosti korisnika, pitanja oko ravnopravnosti polova i sl.

"Zadatak izvršnog direktora je da bude glavni službenik za etiku, s obzirom na obim u kojem tehnologija utiče na društvo, ja to smatram fundamentalnim dijelom svoje uloge. Ali mislim da etika mora da dopre u sve slojeve organizacija"

Kako ljudi postaju sve više zabrinuti za privatnost podataka, Pičai kaže da Gugl traži načine da korisnicima olakša da minimiziraju svoje informacije i da imaju veću kontrolu nad svojim podacima. Na primer, kompanija je nedavno najavila način na koji korisnici mogu da automatski izbrišu istoriju lokacija i aktivnost pretraživanja interneta.

"Mislim da korisnici nemaju svijest o tome kako se koriste njihovi podaci", rekao je on. -

Pičai se takođe bavi izazovima unutar kompanije. Prošle godine, zaposleni u Guglu širom svijeta organizovali su štrajkove. Sada, kaže, veruje da je Gugl postao bolja kompanija.

Međutim, Gugl radi na tome da poveća broj žena na visokim pozicijama. Prema najnovijem izvještaju, žene su bile na oko 33% rukovodećih pozicija.

Pičai kaže da je najvažnija lekcija koju je naučio u Guglu da čuje mišljenje drugih ljudi.

"Ono što vi interno mislite, sami, nije dovoljno. Morate čuti perspektive izvan i morate biti otvoreni za ono što se dešava oko vas, i naučiti i da radite naporno da biste sve to učinili boljim."

Photo: Maurizio Pesce