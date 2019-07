Obrisano na desetine naloga, korisnici ljuti

"Čistka" je sprovedena u petak i korisnicima ove društvene mreže nije unaprijed dato nikakvo upozorenje osim jednog mejla u kom ih ova platforma obavještava da su njihovi nalozi suspendovani.

Jedan od naloga, "Finest.Inventations" imao je preko 13 miliona pratilaca.

Instagram je saopštio da su nalozi suspendovani jer nisu poštovali pravila ove platforme, ali nikavi detalji nisu saopšteni.

"Naloge koji su zbog toga suspendovani nismo u stanju da vratimo," naveli su iz Instagrama, prenosi "Raša tudej".

Tinejdžer po imenu Kejdž koji je vlasnik sada već dva suspendovana naloga, "yerdank" i "autist", imao je preko 850.000 pratilaca i tvrdi da je samo ove godine od tih stranica zaradio preko 30.000 dolara.

Bijesni koristnici ove društvene mreže iskoristili su drugu - Tviter, kako bi izrazili svoje nezadovoljstvo.

Većina suspendovanih naloga bila je mem prirode, najviše djeleći zabavne mem sadržaje.

Let's get an F for all the meme pages that got deleted #instapurge #memepurge pic.twitter.com/g4ewl8kPW8

— Blank 🗝 (@kthankscya) 27. srpnja 2019.