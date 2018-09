Novi Touareg - SUV nove generacije od sada u prodaji i za BiH tržište

Pod sloganom "SUV nove generacija" krenula je prodaja novog Volkswagen Touareg na tržištu BiH sa dizelskim motorom od 286 KS po cijeni od 115.552 KM do registracije sa Innovision kokpitom i adaptivnim zračnim ovjesom sa opcijom upravljanja i zadnjih točkova.

Najnoviji Volkswagen model predstavlja prekretnicu koja je dio velike ofanzive modela i tehnologije marke Volkswagen i koja jasno pokazuje šta sve njihovi inžinjeri i dizajneri znaju i mogu. Ovaj novi model oduševljava svojim ekspresivnim dizajnom, inovativnim sistemima sigurnosti, te vrhunskom kvalitetom materijala i izvedbe što ga svrstava na sam vrh visoke klase u SUV segmentu.

U svijetu je prodano gotovo milion vozila prve i druge generacije ovog modela. Touareg nove generacije pruža jednaku udobnost i dinamiku kao i njegovi prethodnici, a kao tehnološki najprogresivniji Volkswagen svog vremena ima potencijal privući pažnju vozača svih modela više klase, te tako osvojiti nove ciljne skupine.

Volkswagen prvi put predstavlja potpuno digitalizirani Innovision Cockpit u novom Touaregu. Sa Innovision Cockpitom spajaju se digitalni instrumenti (Digital Cockpit sa 12,3" ekranom) i vrhunski infotainment sistem Discover Premium (sa 15" ekranom) u jednu jedinicu za digitalno upravljanje, informacije, komunikaciju i zabavu kojoj uobičajene tipke ili prekidači više gotovo i nisu potrebni. Ovaj je kombinovani instrument uvijek povezan, "Always on", te nudi intuitivno rukovanje i najviši stepen individualizacije - sa Innovision Cockpitom novi Touareg već danas postavlja temelje za digitalnu unutrašnjost budućnosti.

Fokusiranost na ljude.



Vozači se koriste Innovision Cockpitom kako bi sisteme podrške, te komforne sisteme i sisteme upravljanja prilagodili svojem ukusu: vozilo tako postaje "njihovim" Touaregom. Time se stvara svijet u kojemu se vozač i njegovi saputnici više ne moraju prilagođavati vozilu; štaviše, vozilo će se prilagođavati njima. Baš poput novog smartphonea, ovo je Volkswagen vozilo stvoreno za i prilagođeno ličnim potrebama. To je omogućeno novom, visokom razinom povezanih sistema i programa - a njima se rukuje preko digitalnih interfejsa i multifunkcionalnog upravljača.

Spoj novih sistema podrške, komfornih sistema i sistema upravljanja.



Touareg se uvodi na tržište sa najvećom ponudom sistema podrške, komfornih sistema i sistema upravljanja koji su ikad bili integrisani u jedno vozilo marke Volkswagen. Oni sadrže tehnologije kao što su sustav podrške svjetala za noćnu vožnju "Night Vision" (prepoznaje ljude i životinje u tami preko termovizijske kamere), sistem podrške za prolaz kroz zonu radova (poluautomatsko upravljanje i zadržavanje vozila na voznom traku, ubrzanje i kočenje do brzine od 60 km/h), sistem podrške za raskrsnice (reagiujena bočni promet ispred Touarega), aktivno upravljanje svim točkovima (čini način upravljanja Touaregom sličnim kao kod kompaktnih vozila), nova stabilizacija protiv njihanja sa elektromehanički upravljanim poprečnim stabilizatorima i "IQ.Light - LED Matrix glavna svjetla" (kratkim i dugim svjetlima upravlja se interaktivno preko kamere), te "vjetrobranski Head-up zaslon" koji se projicira izravno na vjetrobransko staklo. Vozaču će ovi sistemi stajati na raspolaganju kao jedna cjelina u novom Touaregu. Oni su jednostavno ondje - povezani sa novom centralnom upravljačkom jedinicom - i rade neprimjetno, u pozadini, čime vožnju čine sigurnijom, praktičnijom i intuitivnijom nego ikada.

Nove dimenzije i smanjena težina.



U poređenju sa svojim prethodnikom, treća generacija Touarega nešto je šira i duža. Nove se dimenzije povoljno odražavaju na proporcije vozila i količinu prostora u njegovoj unutrašnjosti. Povećana ukupna dužina vozila, primjerice, obuhvata i puno veći kapacitet prtljažnika. On se povećao sa 697 na 810 litara (sa uspravnim leđnim naslonima zadnjih sjedala). U njemu je prtljag sakriven od znatiželjnih pogleda opcionalnom prekrivkom prtljažnika sa mogućnošću električnog izvlačenja i uvlačenja. Bez obzira na veću dužinu i širinu, karoserija vozila lakša je za 106 kg zbog svoje izvedbe sa mješavinom aluminijuma (48 odsto) i tehnološki naprednih čelika (52 odsto).

Volkswagen SUV ofanziva.

Novi Touareg je još jedna prekretnica u najvećoj ofanzivi proizvoda u istoriji marke Volkswagen. Ponuda SUV-ova marke Volkswagen također se intenzivno širi. Ona se trenutno sastoji od novog T-Roca, Tiguana, novog Tiguana Allspace, novog Atlasa (SAD) i Teramonta (Kina) te sada potpuno redizajniranog Touarega, Volkswagenova vrhunskog SUV modela. Na drugom će kraju ponude SUV-ova Volkswagen također širiti svoj program u segmentima ispod T-Roca sa kompaktnim modelom T-Cross. U međuvremenu je važan dio programa i model bez lokalnih emisija ispušnih plinova kao dio kampanje SUV-ova: model I.D. CROZZ - prvi potpuno električni SUV marke Volkswagen. On će u prodaju doći tokom 2020. godine.