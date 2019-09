Prvi međuzvezdani objekat u našem solarnom sistemu otkrili su astronomi 2017. godine. "Oumuamua“ imao je hiperboličnu putanju koja je ukazivala na to da je došao iz daleka i da se neće vraćati.

Naravno, proizveo je i mnogo spekulacija o njegovom porijeklu, a jedna od njih je da možda pripada vanzemaljcima.

Novootkriveni objekat predstavlja drugog međuzvezdanog gosta, a predstoji još mnogo ispitivanja, praćenja i posmatranja.

Here's a remarkable animation of #gb00234, which may be our second known interstellar visitor, taken by astronomer Gennady Borisov - who discovered the object.

2l/Borisov, perhaps?

(source: https://t.co/vkYXrK6KBC) pic.twitter.com/WObsGj3HJH

— Jonathan O’Callaghan (@Astro_Jonny) September 11, 2019