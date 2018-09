Novi Centar za istraživanje umjetne inteligencije u New York-u

Pored pet centara koji se već nalaze u Koreji, Americi, Engleskoj, Kanadi i Rusiji, kompanija Samsung Research uspostavila još jedan AI Centar u New York-u, koji će se fokusirati na robotiku.



Kompanija Samsung Electronics Co., Ltd. objavila je da otvara novi istraživački centar za umjetnu inteligenciju (AI) u New York-u u Americi, kako bi ojačala svoje sposobnosti na polju umjetne inteligencije.

Lociran u centru Chelseja, njujorški AI centar će voditi Daniel D. Lee, izvršni potpredsjednik kompanije Samsung Research i svjetski stručnjak u AI robotici, koji se prošlog juna priključio kompaniji Samsung Electronics. U saradnji sa vodećim stručnjakom za neuronauku baziranu na tehnologiji umjetne inteligencije, H. Sebastian Seung, izvršni potpredsjednik kompanije Samsung Research, njujorški AI centar će predvoditi napredna AI istraživanja u polju robotike. Kao glavni naučni istraživač kompanije Samsung Electronics, Seung će također savjetovati Samsung o naprednim AI istraživanjima u razvoju budućih mogućnosti za rast poslovanja.

"Ono što je potrebno sada je da se fokusiramo na stvaranje novih vrijednosti koje imaju za cilj olakšati živote ljudi i učiniti ih što praktičnijim, tako što ćemo iskoristiti moć umjetne inteligencije u Samsungovim proizvodima i uslugama", izjavio je Hyun-suk Kim, predsjednik i direktor kompanije Samsung Research, napredna R&D ruka kompanije Samsung Electronics. "Da bismo postigli pomenuto, naši svjetski centri za umjetnu inteligenciju (AI Centri), uključujuči centar u New York-u, moraju igrati ključnu ulogu".

Samsung je najavio da planira proširiti svoje napredne istraživačke AI mogućnosti kako bi zaposlio oko hiljadu stručnjaka do 2020. godine. Ovo će biti Samsungov šesti AI centar u svijetu i poslovat će u saradnji sa Samsungovim ostalim AI istraživačkim centrima. Drugi AI centri nalaze se u Koreji, Engleskoj, Kanadi, Rusiji i Silikonskoj Dolini u Americi.

"Sretni smo što otvaramo novi Samsung AI centar u New York-u, koji će se specijalizovati u istraživanjima u području robotike", rekao je Daniel D. Lee. "New York je jedan od najvećih svjetskih gradova i sa ovim novim centrom bićemo u mogućnosti iskoristiti ogroman talenat u tom području. Također se radujemo saradnji sa vrhunskim univerzitetima i akademskim centrima u regiji".

Centar se nalazi na 123 West 18th St, u New York-u. Svečanost povodom otvaranja centra održana je 7. septembra u New York-u, sa oko 100 prisutnih zvanica, uključujući predsjednika kompanije Kim-a; Seunghwan Cho, izvršnog potpredsjednika kompanije Samsung Research; Geunbae Lee, direktora Samsungovog AI Centra u Seulu; profesora Daniel P. Huttenlocher, dekana Cornell Tech fakulteta; i profesora David Tank, direktora Princeton Neuroscience Instituta.

"Oblast umjetne inteligencije je napravila revolucionarni pomak konačno prihvatajući neuronske mreže", izjavio je H. Sebastian Seung. "Ovo je samo početak novog doba inovacija na polju umjetne inteligencije i mi iz Samsungovog AI centra za istraživanje u New Yorku smo ponosni što smo dio ovog uzbudljivog istraživanja".

Svjetski AI centri pridonijet će Samsungovom istraživanju na polju umjetne inteligencije svojim jedinstvenim regionalnim snagama i od Samsunga će se očekivati da širi svoje AI centre na druge tehnologije i područja bogata talentima kako bi osigurao svoje mjesto lidera u AI istraživanjima u industriji.

Za više detalja o kompaniji Samsung Research i svjetskim AI centrima, posjetite zvaničnu Samsung Research web-stranicu http://research.samsung.com.