Nevjerovatno: Pogledajte fotografiju od 24,9 milijardi piksela

Ova nevjerovatna fotografija od 24,9 miliona piksela izgleda nestvarno, i svako mora da je vidi da bi u nju vjerovao.

This has pickled my brain 🧠 A photo captured by 24.9 billion pixel camera in China. You can zoom into absolutely anything. 📸👀https://t.co/k4ItteLDfQ

— Marc Barrow (@marcbarrow) December 18, 2018