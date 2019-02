NetWork 9 konferencija sa odličnim predavanjima i uz sjajnu zabavu

NetWork 9 konferencija ove godine u novom kongresnom centru Grand Hotela Neum sa odličnim predavanjima i uz sjajnu zabavu.

Organizatori NetWork konferencije svake godine kombinuju edukativni i poslovni dio programa sa dobrom zabavom, pa se tako i ove godine pored odličnih predavanja, očekuje i sjajna zabava.

Na radost svih onih koji su već potvrdili svoje učešće, ali i IT stručnjaka koji razmišljaju o dolasku na konferenciju, preliminarna lista predavanja NetWork 9 konferencije danas je objavljena. Ove godine će preko 80 vrhunskih predavača govoriti o aktuelnim poslovno-tehnološkim rješenjima koja prate globalne IT trendove kao što su vještačka inteligencija, Internet of Things, digitalna transformacija, moderno radno okruženje, modernizacija poslovnih aplikacija, cloud infrastruktura, upotreba open source softvera, poboljšanje sigurnosti infrastrukture i radnog okruženja, napredna analitika i poslovna inteligencija, DevOps, multi-platformski razvoj itd.

Pored tehničkih predavanja na konferenciji će biti ponuđene i dvije radionice, posvećene serverless arhitekturi i poboljšanju sigurnosti IT okruženja, uz već tradicionalni Business Day tokom kojeg će biti prezentirana poslovna rješanja sponzora konferencije i podijeljene neke od uspješnih priča vezanih za implementaciju rješenja koja su doprinijela poslovnoj i digitalnoj transformaciji organizacija.

Pitanje o tome ko će nastupiti tokom konferencijske zabave za učesnike je svake godine aktuelno od samog početka organizacije, a o konferencijskim zabavama se prepričava dugo nakon konferencije. Ni ova godina nije izuzetak pa će tako prisutne zabavljati Dražen Žerić - Žera i grupa Crvena jabuka, koji će se drugu večer konferencije predstaviti sa svojim dobro poznatim i bezvremenskim hitovima. Prvi dan nakon uvodnih predavanja i otvaranja konferencije, sve prisutne će zabaviti ABBA Real Tribute, grupa sastavljena od iskusnih muzičara iz Srbije, koje će izvesti neke od hitova čuvene švedske grupe ABBA.

Vrijedi napomenuti da će svečano otvaranje, kao i dio predavanja na ovogodišnjoj konferenciji, biti održano u novom kongresnom centru Grand Hotela Neum.

Kotizacija za učešće na konferenciji NetWork 9 iznosi 400 KM (+17% PDV), a prijave su otvorene do srijede, 20.3.2019. godine. Kao i prethodnih godina, studentima su omogućene kotizacije u iznosu od svega 50 KM (+ 17% PDV). Sve informacije o NetWork 9 konferenciji koja se održava pod sloganom „Connecting the Dots“ dostupne su na zvaničnoj web stranici konferencije www.networkkonferencija.ba.

